Anna, jeune infirmière célibataire, travaille au service cardiaque d’un hôpital de Boston. Alors qu'elle en est chemin pour Kentsbury, sa ville natale, où son père tient une auberge, elle rencontre la famille royale de Galwick, en route pour l’aéroport. A cause d’une tempête de neige imminente, la reine et son fils, le prince James, ne peuvent plus rentrer chez eux. Anna leur propose de se rendre dans l’auberge de son père. La neige reporte chaque jour l’échéance du départ de la famille royale, ce qui pousse Anna et James à se rapprocher lors de diverses activités de Noël. © TF1 International