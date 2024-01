Téléfilm | Romance

Katherine de Montsaurai, une ravissante princesse, est obligée de mener une vie conforme au protocole de la cour. Elle a aussi des obligations qu'elle doit respecter scrupuleusement. Mais cette jeune héritière de sang royal n'a qu'une idée en tête : vivre comme le commun des mortels... Un jour, alors qu'elle se rend à New York pour un voyage officiel, elle finit par trouver le courage nécessaire d'échapper à son royal entourage et ses obligations, pour visiter la ville et ses expositions. Mais au cours de cette escapade, elle se fait voler son sac et son appareil photo. Fort heureusement, elle croise le chemin de Jack, un séduisant jeune homme, qui va lui porter son secours...