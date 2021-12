Elton John : la véritable histoire de Rocketman

Aujourd'hui, tout le monde reconnaît le génie musical et artistique d'Elton John. Avec plus de 5.000 concerts, 38 disques d'or, 41 disques de platine, un oscar et 6 Grammy Awards, il met tout le monde d'accord. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Retour sur la vie de cette star internationale, de ses excès en tout genre à la disparition de sa meilleure amie la princesse Diana, en passant par ses graves problèmes de santé. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

