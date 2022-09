Elisabeth II (1/2)

Le 2 juin 1953, la reine Elisabeth II était couronnée. Près de 7 décennies plus tard, à 95 ans, la reine était le monarque britannique au règne le plus long. THE Queen n'aurait pourtant jamais dû monter sur le trône. En effet, en 1953, c'est son oncle qui devait être couronné... Jusqu'à ce que le destin s'en mêle. Alors aujourd'hui, sans sa reine, Buckingham sera-t-il encore Buckingham ? Le monde entier, sous le choc, prend la mesure de l'événement extraordinaire qui vient de se produire : l'inamovible, l'inoxydable, l'indétrônable reine Elizabeth II vient de tirer sa révérence. Dans ce documentaire, vous allez découvrir le vrai visage d'Elizabeth Alexandra Mary Mountbatten-Windsor. Comment, dès son couronnement, obsédée par son image, elle a manœuvré, parfois contre ses proches, pour présenter la monarchie sous son meilleur jour. Rivalités, intrigues, et psychodrames, voici, à travers des images exceptionnelles et des analyses d'experts, l'histoire secrète de la Reine la plus célèbre de l'histoire. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

Voir plus d'infos