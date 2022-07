Episode 01

Dans les années 80, à Miami, Anastasia Cardona, marquée par un passé difficile, tente de prendre sa revanche sur la vie. Mais pour assouvir sa soif de richesse et de pouvoir, et bâtir son propre empire, elle n'a d'autre choix que de s'en remettre au trafic de drogue... Entre crimes, trahisons et désillusions amoureuses, les épreuves vont se succéder pour la jeune femme. Parviendra-t-elle malgré tout à échapper à son triste destin ? © Universal

