La naissance, le mariage, le divorce, en passant par l'enfance et l'adolescence, l'univers de la famille et ses péripéties est une source d'inspiration inépuisable pour nos humoristes préférés. Aux côtés de Véronique Gallo, Virginie Hocq, Arnaud Ducret, Gad Elmaleh, Anne Roumanoff et bien d'autres, Sophie Pendeville vous propose des sketchs 100% cultes qui donnent le sourire et qui décomplexent quant à la vision de la famille parfaite. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC