Jason est une "drag queen" de 11 ans vivant au milieu de la ceinture biblique américaine. Nemis, 9 ans, alias Queen Lactatia, s'identifie comme la "diva la plus diva que vous rencontrerez jamais". 11 ans, Bracken trace sa propre voie dans le monde jusqu'alors réservé aux hommes des drag queens, et Stephan, 8 ans, défie les intimidateurs avec son alter-ego Laddy GaGa. Drag Kids est un voyage intime dans la vie de quatre enfants "drag queens" du monde entier. Stephan, Jason, Bracken et Nemis ne se sont jamais rencontrés, mais ils sont unis par une passion pour le drag, et ils sont sur le point de se réunir pour la première fois - pour interpréter Born This Way de Lady Gaga au Festival de la fierté montréalaise de renommée mondiale. Alors qu'ils se préparent pour le grand spectacle, chacun fait face à ses propres défis uniques, en plus des défis communs : le sentiment profond d'isolement (la plupart n'ont jamais rencontré d'autre drag kid auparavant) et le combat pour essayer de revendiquer sa propre place dans cette culture marginale. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

