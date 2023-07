Film disponible jusqu'au 03/08/23. Libby Parsons est une femme comblée : Nick, son mari, est richissime, ils sont les heureux parents d'un petit Matty et vivent dans une villa de rêve aux environs de Seattle... Mais cette existence dorée vire brusquement au cauchemar lorsque Libby se retrouve accusée du meurtre de Nick, disparu lors d'une virée en amoureux à bord d'un voilier qu'il envisageait de lui offrir. Bien que le corps n'ait pas été retrouvé, Libby est condamnée à une lourde peine et choisit de confier son fils à sa meilleure amie, Angela Green. Mais celle-ci, qui lui rend régulièrement visite à la prison avec Matty, disparaît subitement ! Libby découvre que son cher Nick a monté une mise en scène pour refaire sa vie avec sa meilleure amie et, six ans plus tard, elle obtient une libération conditionnelle qu'elle entend bien mettre à profit pour se venger... Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC