Film disponible jusqu'au 24/07/23. Honnête citoyen américain et pompier héroïque, Gordy Brewer vit un drame effroyable. Sa femme et son fils ont perdu la vie dans un attentat à la bombe, visant le consulat de Colombie et revendiqué par « El Lobo », un terroriste colombien. Il compte sur les autorités américaines pour trouver et punir les responsables, mais la CIA refuse de s'engager dans une opération périlleuse qui risque de compromettre des années de diplomatie. Révolté, Brewer décide de se lancer lui-même aux trousses des terroristes… Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC