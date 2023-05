Le docteur Travis, médecin gynécologue, exerce son métier avec passion et générosité. Ses nombreuses patientes de la haute société de Dallas l'adorent et elles se disputent ses rendez-vous... Le docteur Travis n'en est pas moins l'époux d'une femme un peu trop choyée et retombée en enfance. Il est également le père de deux jeunes filles aussi différentes que difficiles. Mais le docteur Travis va perdre progressivement pied dans une succession d'événements inattendus. Les femmes névrosées qui défilent dans son cabinet ne cherchent qu'à obtenir du réconfort et aussi certaines attentions personnelles. De plus, il est obligé de procéder à l'internement de son épouse alors que les préparatifs de mariage de sa fille Dee Dee vont bon train. Sa belle-soeur alcoolique est omniprésente, et pour couronner le tout, sa secrétaire, amoureuse transie de lui, ne cesse d'interférer dans sa vie ! C'est finalement à son club de golf que le docteur Travis fait une rencontre époustouflante en la personne de Bree, son nouveau professeur. Bien loin des femmes stéréotypées qui l'entourent, elle lui insuffle une bouffée d'air frais, qui aura sur lui un véritable effet salvateur... Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC