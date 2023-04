Après une guerre violente qui a presque tout détruit, la société s'est divisée en cinq factions. A 16 ans, chaque adolescent est appelé à passer un test qui lui permettra de déterminer à laquelle il appartient. Il n'y a que quelques individus sur lesquels le test ne fonctionne pas, on les appelle les Divergents. Tris fait partie de ces êtres spéciaux. Pour ne pas être repérée et supprimée, elle choisit le camp des Audacieux et tente de s'intégrer. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC