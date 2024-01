Explorez les secrets des spectacles époustouflants de Disneyland Paris dans ce documentaire exclusif. Plongez dans les coulisses du magnifique spectacle « Le Roi Lion et les Rythmes de la Terre », découvrez les mystères de la Dream Factory mettant en avant l'emblématique Mickey Mouse. Découvrez les secrets de la conception des chars de la parade, révélant leur fabrication unique. Enfin, plongez dans la magie de « Disney Dreams ! », un spectacle son et lumière envoûtant projeté sur le château de la Belle au Bois dormant. Ce voyage captivant offre un regard inédit sur la création des spectacles les plus grandioses d'Europe, soulignant l'ingéniosité artistique et technique déployée dans l'univers féerique de Disneyland Paris. Tous droits réservés à RTL Belgium SA