Disney : les secrets de la magie

Pour célébrer le réveillon de Noël en beauté, Jill Vandermeulen vous emmène découvrir les secrets de la magie de Disneyland Paris. Depuis quatre ans, les équipes de Disneyland Paris travaillaient en secret sur la production d'une nouvelle parade pour les fêtes de Noël. Rencontre avec Emmanuel Lenormand, le metteur en scène de la parade. Et des nouveautés, il y en a pleins, le Disney's Hotel New York – The Art of Marvel, dédié à l'univers des super-héros, est accessible au public, on vous emmène découvrir ses coulisses. Aujourd'hui, à travers leurs séries, dessins et parcs, Disney se montre de plus en plus inclusif. Aujourd'hui, tout le monde, peu importe son origine, sa couleur, sa culture, peut se sentir représenté. Depuis toujours, la musique joue un rôle primordial dans les dessins animés Disney, mais comment ces dessins animés arrivent-ils à enchaîner des tubes qui deviennent iconiques ? © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

