Dirty Dancing : 35 ans d'une success story

1987 - 2022 : 35 ans d'une success story ininterrompue, c'est le destin complètement fou du film « Dirty Dancing ». Aujourd'hui, il figure au panthéon des films cultes, le couple Bébé/Johnny est légendaire et le monde entier connaît par cœur les chansons de la BO. Maria Del Rio, grande fan des comédies musicales, et Agustin Galiana ne comptent plus le nombre de fois qu'ils ont vu et revu le film. Ensemble, ils ont décidé de revisiter les scènes cultes de « Dirty Dancing ». Un joli conte de Noël qui, au-delà de dévoiler tous les secrets qui se cachent derrière le mythe, nous emmènera danser avec Maria et Agustin. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

