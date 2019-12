Deux personnalités emblématiques de téléréalité, ex, sont réunis autour d’un dîner pour tout se dire et surtout régler leur compte ! Pour pimenter leurs retrouvailles, les ex vont devoir répondre à plusieurs questions gênantes, posées tout au long du dîner sur les différents éléments de la table : assiette, carafe, café, addition… Est-ce que tu m’as trompé ? Es-tu prêt à t’excuser ? Qu’avait-il de plus que moi ? Pourquoi étais-tu aussi jalouse ? Es-tu prêt à changer ?

© Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC