Megan semble avoir la vie parfaite: une relation amoureuse avec un merveilleux mari nommé Thomas et 2 adorables enfants. Puis elle se réveille d'un coma et découvre qu'elle n'est pas et n'a jamais été mariée. Thomas et les enfants ne semblent même pas exister. Ses parents s'inquiètent pour elle et Megan a du mal à abandonner la réalité dont elle rêvait.

