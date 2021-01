Ellie et son ex Greg sont les témoins de la sœur d’Ellie et de son fiancé. Le mariage doit avoir lieu dans un hôtel sur la plage d’Acapulco. Mais les futurs mariés ratent leur avion, et ce sont les témoins qui doivent prendre la situation en mains. Les ex vont donc devoir collaborer.

© Sonar Entertainment