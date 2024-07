Madison s'enlise dans une routine monotone avec un travail peu gratifiant à San Francisco et une vie amoureuse quasi inexistante. Lorsque ses deux meilleurs amis, Lorri et Ben, annoncent leurs fiançailles, Madison se voit offrir la chance de poursuivre sa passion pour la gestion d'événements en jouant le rôle d'organisatrice du mariage et de demoiselle d'honneur. En cherchant des idées à l'image de ce couple hors du commun, Madison trouve un forfait mariage clé en main dans un vignoble champêtre situé en Nouvelle-Zélande, propriété du charmant et énigmatique David Westhaven. En même temps qu'elle organise le mariage, David lui fait découvrir l’île et son vignoble. Et l'amour est dans l'air... © Batrax (Incendo)