Delphine, mon histoire partie 1/2

Pour la toute première fois, la princesse Delphine de Saxe-Cobourg raconte sa vie unique. Une histoire pleine de tristesse, de mensonges, de désarroi, de hauts et de bas. Mais aussi une histoire avec une fin heureuse inespérée, après avoir été pendant plus de cinquante ans « le mouton noir du palais ». Delphine témoigne en exclusivité de toutes les phases et émotions de sa vie et met à disposition ses propres archives de photos et albums de famille. Ses proches, confidents et des experts donnent aussi leur avis sur la saga royale : son partenaire, sa mère, une amie, mais aussi ses avocats, le journaliste Mario Danneels, des employés du palais royal et des amies du milieu artistique. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

