La mère de Delphine Boël, Sybille de Selys Longchamps a décidé de sortir de son silence pour défendre sa fille et expliquer la souffrance et les discriminations qu'elle subit. Sybille de Sélys Longchamps parle avec son cœur en racontant en toute simplicité ce qu'elle a vécu : son histoire d'amour et ce qui s'est passé après. Elle apporte des preuves de la relation qu'elle a entretenue à l'époque avec le Roi Albert, notamment grâce à des photos du couple en vacances en Sardaigne.

