Ils sont célibataires. Ils veulent trouver l’amour et rien ne pourrait les arrêter dans leur recherche du match parfait. Rien sauf, peut-être, leur chien. Mais que se passerait-il si leur fidèle compagnon, un peu trop envahissant, devenait finalement le meilleur marieur…? Grâce à l’application de rencontre l'émission, les célébataires sélectionneront différents prétendants. Pas sur le physique a priori, ils doivent seulement s’appuyer sur leur instinct car leur choix est uniquement basé sur les photos de chien du prétendant et quelques infos personnelles ! Avant de découvrir qui se cache au bout de la laisse, le célibataire ne rencontrera que les chiens lors d'un face à face romantique. Les premiers sentiments peuvent-ils surgir de la rencontre ? Sera-ce le coup de foudre ? Ou se transformera-t-il en un désastre complet ? Les enjeux sont élevés, car les célibataires doivent éliminer un des prétendants avant de les rencontrer en personne… Leur instinct avait-il raison? Ou regretteront-ils leur choix à l'aveugle ? Les célibataires, les prétendants et leurs chiens passeront ensuite un week-end ensemble chez les célibataires. Ils feront tout pour se séduire, tout en s’assurant que l’alchimie se produise aussi avec les chiens. Quelques jours plus tard, les célibataires doivent annoncer leur choix aux prétendants qui font battre leur cœur. L’attraction sera-t-elle ressentie en retour ? Les histoires d’amour peuvent-elles commencer ? Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC