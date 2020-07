Alors qu’ils célèbrent son anniversaire, Laura et son petit ami Nick sont attaqués par un requin. Nick est tué mais la jeune fille est secourue par Bruce, un charmant garçon. Il vient lui rendre visite à l’hôpital et les deux jeunes gens se fréquentent de plus en plus. Mais si Bruce tombe amoureux de Laura, la jeune femme, elle, est toujours bouleversée par la mort de son petit ami et n’est pas prête à aller de l’avant. Bruce prend très mal la nouvelle…

© Betafilm