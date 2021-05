Rebecca Bunch est une jeune femme accomplie, déterminée et peut-être bien complètement folle puisque elle abandonne tout - son partenariat avec un prestigieux cabinet d’avocats et son appartement de standing à Manhattan – sur un coup de tête, pour s’installer dans la banlieue exotique et romantique de Los Angeles, dans un bled du nom de West Covina où elle espère trouver l’amour et le bonheur.

© CBS