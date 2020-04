Katie et Jess sont meilleures amies et inséparables depuis des années. Elles ont toujours été là l'une pour l'autre. Mais lorsque Jess commence une nouvelle relation sérieuse, Katie a comme des doutes sur le nouvel homme de Jess. Elle veut soutenir le bonheur retrouvé de son amie mais est également très protectrice envers elle. L'obsession de Katie pour Jess se révèle bientôt plus dangereuse qu'on ne le pensait.

