Jessica Tucker, veuve et médecin, tente de concilier travail et famille. Elle prend des vacances pour créer des liens avec sa fille. Jessica réserve un séjour dans un complexe aux îles Fidji et se lie d'amitié avec Will, le charmant propriétaire du complexe. Alors que Jessica et Will passent plus de temps ensemble, elle commence à se détendre et à se demander si cette île paradisiaque peut lui donner la vie - et l'amour - qu'elle a toujours espérée.

© Reel One International