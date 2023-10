Film disponible jusqu'au 21/10/23. Directeur de publicité, Benjamin Barry, séducteur né, parie avec ses copains qu'il peut rester plus de dix jours avec la même fille et la rendre folle de lui. Cette victoire lui assurerait le plus gros contrat de son agence. Andie Anderson, journaliste pour un mensuel féminin, a hérité d'une mission plus alléchante que l'ordinaire : écrire un article sur tout ce qui peut faire échouer une histoire d'amour en 10 jours. La jeune femme jette son dévolu sur Benjamin, sans se douter qu'il a fait le pari inverse, et accumule toutes les gaffes qui le feront fuir dare-dare : elle se fait pleurnicharde, possessive, caractérielle, et lui rend la vie impossible. Tous droits réservés à RTL Belgium SA