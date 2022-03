Comment rencontrer l'âme soeur en 10 leçons

Cassandra, que tout le monde appelle Cassie, est une jeune et belle femme, à la tête d'une société de marketing prospère qu'elle a elle-même fondée. Elle vit seule avec son chien, Duke. Réalisant qu'elle n'est pas heureuse en amour, et qu'elle a la fâcheuse habitude de choisir le mauvais type d'homme, elle suit les conseils de sa soeur Nadia et de sa mère Gloria en lisant le livre du Dr. Susie intitulé : " Comment rencontrer l'âme soeur en dix leçons ". © TF1 International

