Fatiguée de ses rendez-vous sans lendemain, la jeune et jolie Samantha se rend au vernissage d'une exposition de photos et tombe sous le charme de l'artiste, Heath Madsen. Pour ne pas laisser passer sa chance, Samantha décide sur un coup de tête de lui envoyer un mail... auquel elle a la surprise de recevoir une réponse quelques jours plus tard, avec une proposition de rendez-vous à la clé ! Sam ignore que c'est Donny, le fils du beau photographe, âgé de douze ans, qui a répondu au message !

© Red Arrow