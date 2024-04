Jeune patron d'un empire de l'eau pétillante, Coco, 40 ans, vient de recevoir la légion d'honneur. Le soir de sa décoration, il donne une fête somptueuse chez lui, car il aime que son argent et son succès se voient... Agathe, son épouse, ne supporte plus ses extravagances et pourtant il surenchérit en annonçant que très prochainement, la bar-mitsvah de son fils Samuel sera l'événement de l'année, voire même la fête du siècle ! Pour l'occasion, il envisage de louer le stade de France où le tout Paris sera convié ! Il ne demande même pas son avis à son fils, intéressé uniquement par le patin à glace... Mais quelques jours plus tard, Coco fait une attaque et se retrouve à l'hôpital. Là, on lui annonce qu'il doit impérativement se faire opérer sous deux mois. Sans rien ne dire à personne, Coco décide d'avancer la date de la bar-mitsvah, mais à la nouvelle date convenue, Samuel n'aura pas encore ses treize ans... Tous droits réservés à RTL Belgium SA