Traque au sommet

Se sentant responsable de l'accident qui a coûté la vie à Sarah, la compagne de son ami Hal Tucker, Gabe Walker, guide de montagne, décide d'abandonner son métier... Quelques mois après le drame, son ex-petite amie, Jessie, et Hal, le contactent pour répondre à un appel de détresse émis par le pilote d'un avion, qui se trouve en péril au sommet d'une crête. Mais le SOS a en fait été lancé par Eric Qualen, un gangster de grande envergure, qui a piraté l'appareil qui transportait trois valises contenant cent millions de dollars appartenant au Département du Trésor de Denver... Ayant besoin d'un guide pour retrouver les valises éparpillées sur les sommets après le crash de l'appareil, Qualen kidnappe Hal et Gabe, et les oblige, avec ses comparses, à se mettre à la recherche des valises, à l'aide d'un détecteur... Sachant qu'il sera abattu dès qu'il aura retrouvé les précieuses valises, Gabe parvient à fausser compagnie à ses kidnappeurs... © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

