Episode 01

Canaliseurs de fantasmes pour certains, banaliseurs de sexualité pour d'autres, les artisans de la pornographie ne laissent personne indifférent. Dans la série documentaire Classé XXX, Mélanie Maynard va à la rencontre de femmes et d'hommes qui œuvrent dans l'univers fascinant de la pornographie au Québec. Puisque les productions made in Québec ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan pornographique mondial, l'industrie a encore un côté artisanal et des jeunes actrices et acteurs consentants y évoluent sans trop de contraintes. Que ce soit dans leur quotidien, loin des caméras, ou sous les feux de la rampe au travail, ces personnages colorés et attachants se livrent sans retenue et lèvent le voile sur un milieu étonnant. Classé XXX ne fait pas l'apologie de la pornographie, pas plus qu'elle ne la dénonce. La série donne la parole à celles et ceux qui s'y consacrent, souvent avec passion, et met en lumière le côté humain de l'industrie québécoise du xxx. Une série parfois osée, toujours captivante et qui remet en question certains mythes tenaces. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

