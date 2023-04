Le Circus Brussels Padel Open est une des étapes officielles du World Padel Tour, seul championnat du monde reconnu par la Fédération Internationale de Padel. Il se déroule du 26 au 30 avril 2023 dans la Gare Maritime de Tour & Taxis. Au programme, une lutte acharnée entre les meilleurs joueurs mondiaux du tableau masculin et féminin dans la course au titre mondial. Frédéric Gounongbe vous donne quelques astuces et tutos en compagnie de Clément Geens, le numéro un belge de padel ! Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC