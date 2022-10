Une voiture animée d'intentions maléfiques... Arnie est un jeune homme timoré et mal dans sa peau. Au collège, il est le souffre-douleur de tous ses camarades, exception faite de son ami Dennis. Un jour, alors qu'il traîne avec Dennis, l'adolescent aperçoit la voiture de ses rêves, une Plymouth Fury, modèle 1957' Bien que le véhicule soit vraiment en mauvais état, cela n'empêche pas Arnie d'avoir un véritable coup de foudre pour le tas de ferraille... Bravant l'interdiction de ses parents, le jeune homme décide donc d'acheter l'épave, qu'il baptise Christine, et entreprend de la rafistoler amoureusement. Son caractère change alors du tout au tout ; il troque sa timidité maladive contre une assurance déterminée' Lorsqu'il débarque au collège, au volant du véhicule rutilant et en compagnie de Leigh, la nouvelle de la classe que beaucoup rêvent de séduire, c'est l'étonnement général. Une certaine jalousie naît alors, celle des mauvais garçons qui lorgnent à la fois Leigh et 'Christine'... © Sony