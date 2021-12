Chicago

Velma, une personnalité connue d'une boîte de nuit, tue son mari et c'est Billy Flynn, l'avocat le plus habile de Chicago, qui devient son défenseur. Or, lorsque Roxie finit également en prison, Billy décide de s'occuper de son dossier aussi, attirant l'attention des médias. © E One

Voir plus d'infos