Les célèbres jurés, Jean-François Piège et Cyril Lignac, vont devoir remettre leur solide réputation en jeu et s’affronter, comme de simples candidats. Comment s’en sortiront-ils, quand les rôles sont inversés ? Le combat est-il équitable entre le doublement étoilé Jean-François Piège à la rigueur légendaire et le fanfaron de la pâtisserie ? Objet de cette soirée : la cuisine italienne.

