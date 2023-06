Un an après avoir été virée de son école pour comportement inapproprié, Charlie Cunningham supplie sa mère, Amber, de retourner dans un lycée public, voulant lui prouver, et à elle-même, qu’elle a changé. Amber craint que Charlie ne revienne à ses vieilles habitudes, retombant dans la drogue et l’alcool, mais accepte à contrecœur. Tout se passe bien dans sa nouvelle école jusqu’au moment où la jeune fille rejoint le groupe de robotique, un groupe avec lequel elle commence à consommer de l’herbe, devenant vite l’ombre d’elle-même. © TF1 International