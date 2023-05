La plupart d’entre nous n’ont connu qu’un monde où Elizabeth II était reine. Pour beaucoup, la monarchie britannique, c'était elle. Mais maintenant que son long règne a pris fin, son fils est devenu le roi Charles III. Il est le plus ancien monarque à accéder au trône britannique. Il est maintenant à la tête de la famille la plus célèbre au monde. Mais qui est l’homme qui est né pour être roi ? Quel genre de roi sera-t-il ? Sera-t-il aussi aimé et respecté que sa mère ? Basée sur la collection inédite et exclusive d’archives royales rares et sur des interviews inédites de l'entourage proche de Charles, cette série documentaire raconte les moments importants et cruciaux de sa vie qui l’ont façonné, de l’enfant royal au roi. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC