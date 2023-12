RTL sports accueille pour la première fois les Championnats du Monde de Darts (du 15/12/23 au 03/01/24). Considéré comme le tournoi le plus prestigieux de la discipline, découvrez cette compétition rassemblant des joueurs de talent du monde entier. Parmi ceux-ci, deux représentants belges, Dimitri van den Bergh et Kim Huybrechts, prendront part à la compétition masculine du tournoi. Les Championnats seront commentés par un duo inédit composé du comédien passionné Alex Vizorek et du commentateur sportif Marc Delire. Tous droits réservés à RTL Belgium SA