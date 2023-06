Film disponible jusqu'au 30/06/23. Après une chute lors d'une danse endiablée, Aurore perd la mémoire et se retrouve dans une maison de retraite. Depuis l'accident, elle ne cesse de parler d'un mystérieux « Gégé », qui semble être son amour de jeunesse et qui pourrait lui faire retrouver la mémoire. Ses sept petits-enfants permettent à Aurore de s'échapper de la maison de retraite et de partir ensemble à la recherche de l'homme mystérieux que les petits-enfants prennent pour leur grand-père. © Liberty Production Lux S.A.