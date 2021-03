Après avoir purgé une peine de prison d’un an et demi, Taylor tente tant bien que mal de recouvrer une vie normale et désire plus que tout renouer avec son mari et sa fille. Mais elle n’est pas au bout de ses peines : Meghan, une ex co-détenue, menace ouvertement de révéler des informations compromettantes et dommageables à la police. Taylor essaie de faire face mais n’a d’autre choix que de céder à son chantage.

© Batrax (Incendo)