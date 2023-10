Céline… une seule fois, est un spectacle qui a eu lieu sur les Plaines d’Abraham, dans la ville de Québec en juillet 2013 attirant plus de 60.000 personnes. C’est sous les étoiles que l’artiste québécoise la plus renommée au monde a enflammé la gigantesque scène pour un spectacle grandiose. Devant ses fans, la diva y a interprété les plus grands succès de sa carrière, dont les incontournables The Power of Love, S’il suffisait d’aimer, All By Myself et le puissant Love Can Move Mountains. © Tous droits réservés à INADI SA