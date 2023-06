Une alternative pour lutter contre le stress et gagner de l'argent ? Le Casse-Cash ! Direction, une Rage Room ! Une pièce dans laquelle vous pouvez tout simplement détruire tous les objets que vous voyez ! Mais attention soyez casseur mais également observateur car nos experts de "Casse-Cash" ont redoublé d'effort pour cacher des billets. La rage suffira-t-elle ? Dans ce nouveau rendez-vous RTL play, deux influenceurs vont se défouler pour récolter un maximum d'argent pour une association. Enfermés dans une "rage-room", chacun à leur tour, avec un chrono limité de 5 minutes, ils devront casser les objets présents dans la pièce pour trouver un maximum de billets. Qui entre les deux influenceurs trouvera le plus d'argent et remportera cette somme pour son association ? Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC