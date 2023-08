Film disponible jusqu'au 27/08/23. Barbara Novak révolutionne les idées bien pensantes dans les années soixante avec son nouveau livre à succès expliquant à la gent féminine comment vivre le sexe sans amour. Elle devient la coqueluche des femmes et le drame des hommes qui se sentent dépossédés de leur pouvoir. Tant et si bien, que Catcher Block, célèbre journaliste à la réputation sulfureuse de Don Juan, va tout faire pour rétablir l'ordre des choses. Son plan est simple : séduire Barbara pour qu'elle comprenne qu'elle fait fausse route. Malgré toute son expérience, il oublie un détail important : en amour, il n'y a pas de gagnant... © New Regency Productions