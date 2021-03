A New York, le détective Billy Taggart est jugé pour le meurtre du violeur Mikey Tavarez, mais le maire, Nicholas Hostetler, ainsi que le chef de la police, Carl Fairbanks, réussissent à faire disparaître des preuves accablantes de sa culpabilité et Billy est relaxé. Malgré son acquittement, il décide de quitter la police. Sept plus tard, Billy est devenu détective privé et vit avec sa petite amie, Natalie Barrow, une actrice en herbe et sœur d'une victime de Mikey.

© Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC