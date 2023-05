Gabriel se rêve compositeur de musiques de films, mais la gloire se fait attendre et ses cours de musique ne suffisent plus à le faire vivre. Aussi, lorsqu'un ancien camarade d'école de commerce lui propose de le recruter comme directeur commercial à Paris d'une entreprise américaine de pompes funèbres, il accepte. Mais avant de prendre ses fonctions à 'Ciel et Terre', il doit passer trois mois en stage à l'Agence Père-Lachaise afin d'apprendre le métier et de tâter les réalités du terrain. Il parvient à dissimuler son nouveau job à ses parents et à son amoureuse, Claire, qui voient en lui un grand musicien, jusqu'au jour où il vend des obsèques à prix d'or à un vieux monsieur, qui n'est autre que le grand-père de Claire... © Gaumont