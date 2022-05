Bouquet d'amour

Passionnée de botanique, Violet tient la boutique de fleurs qu’elle a héritée de sa grand-mère. Elle fait la connaissance de Jack, le petit-fils d’un fournisseur, qui a une petite amie et se destine à devenir avocat. Mais Jack est avant tout un passionné de fleurs et leur rêve commun avec Violet serait de partir en Chine à la recherche d’une des plus rares fleurs au monde. © Reel One International

Voir plus d'infos