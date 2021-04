Sandrine Corman part sur les traces de Queen, un groupe qui a marqué ces 40 dernières années. Diffusés sur toutes les radios du monde et joués comme des hymnes dans les stades de football, leurs tubes n'ont pas pris une ride. Elle vous racontera l'incroyable histoire de Freddie Mercury, Brian May, John Deacon et Roger Taylor. Du concert du Live Aid en 1985 à leur collaboration avec David Bowie en passant par la genèse de leurs plus grands hits.

