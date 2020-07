Contraint, une fois de plus, de se cacher sous les formes généreuses de Big Mamma, l'agent du FBI Malcolm Turner n'est plus seul à se déguiser. En effet, son beau-fils Trent a été témoin d'un meurtre et court un réel danger. Pour tenter de mettre la main sur le criminel, ils vont devoir s'infiltrer dans une école d'art pour jeunes filles en Georgie. Trent va donc prendre les traits d'une jeune fille obèse nommée 'Charmaine'.

© New Regency Productions