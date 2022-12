William Bloom est en froid avec son paternel, Edward, dont l'imagination débordante l'a toujours poussé à abreuver ses proches d'histoires épiques et farfelues... Mais quand il apprend que son père est atteint d'un cancer, Will rapplique à son chevet. Bientôt papa, le jeune homme décide de faire connaissance avec l'homme qui se cache derrière toutes ces fables.. avant qu'il ne soit trop tard... En tentant de démêler le vrai du faux, Will va avoir la plus grand surprise de sa vie... © Sony