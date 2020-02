Jouant une version exagérée et irrévérencieuse d'eux-mêmes, les héros de la série culte Beverly Hills, BH90210 tentent de convaincre la chaîne de produire un revival. Les coulisses du projet se révèlent bien plus croustillantes que la série en elle-même. Que se passera-t-il quand les premiers amours, les amitiés et les vieilles rivalités vont mettre à mal la cohésion du groupe ?

